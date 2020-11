Piero Marrazzo, una clamorosa beffa in Rai: ecco a chi affidano un programma i vertici di Viale Mazzini

18 novembre 2020 a

Novità in casa Rai. Nonostante le difficoltà degli ultimi periodi viale Mazzini potrebbe investire in nuovi programmi. Si mormora infatti che potrebbe presto iniziare uno spazio di approfondimento (anche politico) il sabato mattina su Rai 3. Tra i nomi che tengono banco c'è - secondo Il Tempo - quello di Giampiero Marrazzo, fratello dell'ex Presidente della Regione Lazio (Piero), a sua volta giornalista ed autore di lunga data. Marrazzo, ricorda il quotidiano romano, è molto stimato da viale Mazzini, ma soprattutto dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Sembra dunque arrivato, dopo anni di lunga gavetta, il momento giusto anche per il più piccolo della famiglia.

