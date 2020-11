Elisa Isoardi, "niente da fare": altra disgrazia, la Rai si accanisce? Quella voce ai piani altissimi

19 novembre 2020 a

Periodo disgraziato per Elisa Isoardi, non solo i guai e gli infortuni a Ballando con le Stelle. Alberto Dandolo, su Oggi, infatti sgancia una vera e propria bomba che la riguarda: si vociferava che Rai 1 volesse affidarle il programma Check-up. E invece niente. Scrive Oggi: "La conduttrice da gennaio dovrebbe essere al timone della trasmissione di medicina Check-up. A viale Mazzini però si mormora che per la bella Elisa non si concretizzerà questa autorevole conduzione. Sarà vero?". Insomma, potrebbe trattarsi di un altro colpo per la Isoardi. Possibile anche che il nuovo format venga semplicemente rimandato. Elisa Isoardi, dopo lo stop con La prova del cuoco, non è ancora tornata al timone di un programma in Viale Mazzini.

"Impensabile, frustrante". Elisa Isoardi, il doloroso sfogo su Rai 1: periodo disgraziato

