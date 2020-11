Striscia la Notizia, caos tamponi in Sicilia: "Non risponde nessuno, come sono costretti a vivere", quadro sconcertante | Video

21 novembre 2020 a

Quanto è difficile fare un tampone in Sicilia? Ad affrontare l'argomento è stato Striscia La Notizia, con la sua inviata Stefania Petyx. Numerose le segnalazioni e le testimonianze di persone che sono bloccate a casa da settimane in attesa dell'esito del test e non riescono nemmeno a contattare le Usca. Nella sua attività di indagine, la Petyx ha provato a mettersi nei panni di chi è positivo, chiuso in casa e senza informazioni. Quindi ha chiamato i numeri di assistenza consigliati e indicati dalla regione. Ma il risultato è stato desolante, visto che nessuno ha mai risposto. "Attese anche di un'ora, un'ora e mezza", ha spiegato uno degli intervistati da Striscia, ora in isolamento nella propria abitazione.

Stefania Petyx ha provato allora ad andare fisicamente all'Usca di Catania, ma lì le hanno detto che era impossibile accedere e che doveva informarsi in altro modo. Un medico, però, ha spiegato: "Purtroppo arrivano ogni secondo miliardi di persone. Ci sono tamponi arretrati che stiamo cercando di smaltire". Lo stesso all'Usca di Messina, dove dicono: "Troppi positivi, la situazione sfugge di mano". Intanto sono arrivate anche le proteste dei medici di base, che senza essere interpellati - come ha spiegato uno di loro nel servizio - sono stati coinvolti in un accordo che impone loro di fare i tamponi ai pazienti.

