L'aria della domenica, Myrta Merlino "bionda fuori e mora dentro?". Lo sfregio di Repubblica

22 novembre 2020 a

Un avvertimento a Myrta Merlino dalle pagine di Repubblica. Il rischio per L'aria di domenica, il nuovo contenitore domenica di La7 condotto dalla presentatrice de L'aria che tira, è solo uno: "Senza sostanza lo spettatore cambia aria", è il sibillino commento del critico televisivo Stefano Balassone. La concorrenza di Mara Venier e Domenica In è fortissima e non basterà lo zoccolo duro di chi segue Myrta in settimana alla mattina.







Perché l'audience domenicale è "meno fresca e pimpante di quella feriale e mattiniera, più afflosciata dopo il pranzo, e divisa tra chi cerca la frustata del caffè e chi non desidera altro che assopirsi grazie a una tisana". E una parte del pubblico vorrebbe una Merlino "bionda fuori e mora dentro, che non si limiti, con fare di mondo, a cadere giù dal pero, ma ci dica puntualmente anche la sua, quale che sia la materia in argomento". Insomma, meno stile Mara, "la sedicente pesciarola di successo" di Raiuno.

