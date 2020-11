Domenica Live, rovinosa gaffe di Samantha De Grenet: "Era emozionatissimo", D'Urso smascherata

23 novembre 2020 a

a

a

Uno scivolone che non è affatto passato inosservato. Siamo a Domenica Live, la trasmissione di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. L'ospite nella puntata di domenica 22 novembre è Samantha De Grenet, che a 50 anni ha deciso di raccontarsi: dalla carriera agli affetti. E tra questi, per certo c'è il figlio, Brando, che ha compiuto 15 anni poche settimane fa: la De Grenet, per lui, ha scritto una toccante lettera d'amore su Instagram. Lettera di cui la D'Urso ha parlato in trasmissione, ed è a questo punto che la De Grenet incappa nella gaffe. Il figlio Brando, infatti, si palesa in studio con una enorme torta, in quella che era stata presentata come una sorpresa per la madre. Peccato che poco dopo la De Grenet abbia detto: "Era molto emozionato di venire da te". Insomma, non era una sorpresa: la De Grenet sapeva del figlio, anche se, si suppone, non avrebbe dovuto dirlo.

"Hai detto una cosa orrenda". La d'Urso interrompe la Caruso e nello studio di Domenica Live cala il gelo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.