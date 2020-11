Danilo Toninelli sbugiardato da David Parenzo: "Non ha mai detto letame", ma è l'ennesima menzogna

23 novembre 2020 a

"Tutto un gioco politico che non mi piace", così Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle ha definito l'apertura di Silvio Berlusconi al governo e la conseguente risposta favorevole del Pd. Ospite a Omnibus, l'ex ministro dei Trasporti ha dichiarato: "Aprire un fronte perché Berlusconi dice che vorrebbe entrare è sbagliato. Berlusconi è la rappresentazione politica antitetica a quella dei 5 stelle e politicamente non vogliamo avere nulla a che fare con lui". Subito, però, è arrivata la correzione di David Parenzo: "Berlusconi ha detto solo che sono disposti a collaborare". Il giornalista poi ha ripreso un'intervista fatta ad Alessandro Di Battista, in cui il grillino ribelle invita i pentastellati a stare lontani da Forza Italia, perché "è letame". In un primo momento Toninelli ha detto che quelle affermazioni non erano mai state fatte; poi, quando Parenzo ha ripescato l'intervista, l'ex ministro non ha saputo cosa rispondere, in evidente imbarazzo, e si è limitato ad aggiungere: "Siamo lontani anni luce da una forza politica che non ha nulla a che vedere con il M5s".

La conduttrice, Gaia Tortora, ha ricordato a Toninelli anche l'intervista a Roberto Fico, in cui il presidente della Camera dice che bisognerebbe dialogare con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questa la risposta del grillino: "Dialogare che significa politica fine a se stessa non esiste proprio, ma se significa dialogare in Parlamento, senza una telecamera di fronte per fare dichiarazioni propagandistiche, come fanno di solito Salvini e Meloni, allora sì. Il dibattito è esclusivamente politico, non giornalistico".

