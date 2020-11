Grande Fratello Vip, "questo è sequestro di persona". Rivolta contro Signorini, i concorrenti sbiancano

24 novembre 2020 a

I concorrenti del Grande Fratello Vip sotto choc: a tarda sera Alfonso Signorini annuncia in diretta che il reality di Canale 5 non terminerà a dicembre, ma a febbraio. Elisabetta Gregoraci e compagni, dunque, dovranno trascorrere nella casa anche Natale e Capodanno, e non l'hanno presa bene. "Questo GF Vip passerà alla storia per tanti motivi e noi siamo convinti che ci sia ancora tanto da raccontare. Ci hanno chiesto di andare avant", esordisce Signorini, indorando la pillola. "Passeremo un Natale insieme, un Capodanno fantastico insieme…E il reality finirà i primi di febbraio".

C'è chi non gli crede. "Alfonso, è uno scherzo? Dai, non è possibile!". Invece è tutto vero: "Il nostro Paese sta attraversando un periodo complicato e tenete compagnia a tanta gente. C’è tanto bisogno di leggerezza. Siete entrati nella casa di milioni di italiani, non sottovalutate questo aspetto", spiega ancora Signorini. I concorrenti potranno scegliere se tornare a casa o continuare il gioco, e intanto sui social qualcuno parla espressamente (esagerando) di "sequestro di persona" per la diretta tv più lunga della storia.

