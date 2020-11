Ballando con le stelle, "se fossi stata un maschio...": la pesantissima insinuazione della Kuzmina su Ivan Zazzaroni, caos a Rai 1

24 novembre 2020 a

La stagione di Ballando con le Stelle è finita, ma le polemiche sono appena iniziate. Ad agitare le acque, per lo spettacolo condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ci pensa Anastasia Kuzmina, ballerina storica del format, che ha scelto di rompere il silenzio e accusare uno dei giurati, Ivan Zazzaroni. Il punto è che durante la finalissima, Zazzaroni si è speso in un commento che non le è piaciuto, affatto, affermando che Daniele Scardina, suo allievo, l'avesse superata nella danza. "Mi sono arrabbiata tanto. Sono un po’ stanca dei commenti offensivi nei confronti di noi ballerine. Penso che i ballerini maschi a Ballando vengono trattati leggermente meglio", ha tuonato la Kuzmina in una story su Instagram. E ancora, ha aggiunto che spesso le story raccolgono commenti sul fisico o altre battute poco gradite. E ancora, su Zazzaroni ha aggiunto: "Certe battute mettono in dubbio la nostra professionalità. Dopo ho chiarito con Ivan ma è stato comunque spiacevole", ha concluso la Kuzmina. Insomma, il caso non è chiuso.

