Otto e mezzo, Lilli Gruber processa Guaccero e Rai per "la spesa sexy": "Stacchetto vomitevole"

"Uno stacchetto vomitevole". A Otto e mezzo su La7 Lilli Gruber "processa" quanto mandato in onda a Detto fatto su Rai 2 il giorno prima, l'ormai famoso e criticatissimo "tutorial per fare una spesa sexy". Un "siparietto comico uscito male", come ammesso dalla conduttrice Bianca Guaccero. Una leggerezza costata casa alla stessa Guaccero e al programma, sospeso da viale Mazzini.





"Come fare la spesa in modo sensuale". Sulla Rai questo (agghiacciante) servizio: "Oltre ogni limite", la furia di Myrta Merlino

La giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times, in collegamento con il talk, è durissima: "Dovrebbero dimettersi tutti in blocco, dal direttore di Rai 2 alle conduttrici". E la Gruber non è meno brutale: "Sembra di essere tornati al Medio Evo, è gravissimo che sia stata proposta questa cosa dal servizio pubblico nel 2020".





