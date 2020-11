Piazzapulita, Mauro Corona e la frase attribuita a Formigli: "Non lo inviterei più". Retroscena clamoroso: chi l'ha pronunciata davvero

27 novembre 2020 a

Corrado Formigli ha inviato una precisazione a Dagospia su alcune dichiarazioni che gli erano state attribuite in riferimento a Mauro Corona. Dopo essere stato messo alla porta dalla Rai per un alterco con Bianca Berlinguer durante la messa in onda di Cartabianca, l’opinionista montanaro è stato ospite di PiazzaPulita su La7. Anche se era invitato per parlare principalmente della materia di sua competenza, presto il discorso si è fatto un po’ scomodo quando Corona ha avanzato seri dubbi sul vaccino, parlando di un “colossale business di soldi”. Formigli gli ha chiesto cortesemente di non mandare messaggi no vax e lui non l’ha presa benissimo, tanto per cambiare: “Si potrà parlare o no in questi aggeggi televisivi? Sono già stato massacrato”. Il giorno dopo però è stata necessaria una rettifica di Formigli perché gli erano state attribuite le seguenti frasi du Corona, che invece erano state espresse da Tiziana Ferrario, anche lei ospite di PiazzaPulita: “Corona si commenta da solo, io non continuerei ad invitarlo. Eviterei tutto questo, se lo si invita per fare ascolto i rischi possono essere anche questi”.

