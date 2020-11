Detto Fatto, indiscrezioni dai vertici Rai: Bianca Guaccero fatta fuori per sempre? Chi vogliono al suo posto, sfida a Mediaset

28 novembre 2020 a

a

a

Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, è finito nel tritacarne e così Viale Mazzini ha deciso di sospendere la sua messa in onda. Per occupare lo spazio però servirebbe un'altra trasmissione ed è qui che i vertici stanno pensando a un'imitazione. A lanciare l'indiscrezione è Il Tempo che parla dell'idea di "un nuovo spazio di informazione politica". "È vero - si chiede il quotidiano romano che stanno anche pensando a qualcosa di simile al modello Le Iene di ItaliaUno? È vero che alla conduzione potrebbe andarci Francesca Fagnani?".

"Soltanto un copione". Spesa "sexy" a Detto Fatto? Parla la protagonista: il guaio per la Rai diventa enorme

Tutti pettegolezzi che al momento non hanno riscontri, ma che potrebbero mettere una volta per tutte una pietra tombale su quanto accaduto pochi giorni a Detto Fatto. Il format. con il tutorial destinato alle donne sulla spesa sexy, ha chiuso i battenti e forse per sempre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.