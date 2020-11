Grande Fratello Vip, "voglio brindare con voi". Clamoroso, chi fa irruzione nella casa: "Questa sera, niente puntata"

28 novembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip non è andato in onda venerdì 27 novembre su Canale 5: il doppio appuntamento settimanale che ha caratterizzato questa quinta edizione condotta da Alfonso Signorini tornerà al sabato per qualche tempo per colmare il vuoto che lascerà Tu si que vales nei palinsesti Mediaset, dopodiché tornerà alla solita alternanza lunedì-venerdì fino a febbraio. Ovviamente i concorrenti sono stati avvisati dell’assenza della puntata solo all’ultimo, ma in cambio hanno ricevuto diverse sorprese. Un ospite molto speciale ha infatti varcato la porta rossa: si tratta proprio di Signorini, che ha annunciato i nuovi cambi nel palinsesto e poi ha preparato un aperitivo speciale da gustare assieme a tutti quanti i vipponi. “Voglio fare un brindisi con voi - ha dichiarato il conduttore del GF Vip - non ci aspettavamo tutto questo successo ma è solo grazie a voi, è davvero un bellissimo traguardo. Mi raccomando, non mollate! Per questa sera potete rilassarvi perché la puntata non ci sarà e c’è anche una sorpresa che vi aspetta in confessionale”. Ovvero una lettera che ha informato i concorrenti della serata cinema speciale all’interno della casa.

