Verissimo, Valeria Marini: “Finita con Gianluigi? Una cosa molto grave”, il segreto che non vuole confessare a Silvia Toffanin

“Perché è finita con Gianluigi Martino?”. Non poteva mancare questa domanda per Valeria Marini, che è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 sabato 28 novembre. La showgirl ha però preferito evitare di scendere nei dettagli di una storia che evidentemente le fa ancora molto male, essendo la rottura piuttosto recente. “Tutto è successo in un momento in cui io avevo bisogno di forza”, si è limitata a rispondere la Marini, che poi ha aggiunto: “Momento difficile, è stata una tragedia nella tragedia, ma preferisco non parlarne. Posso solo dire che è successa una cosa grave”. La Toffanin ha provato a incalzarla per strapparle qualcosa in più, ma Valeria ha preferito non parlare mai in maniera esplicita del perché è finita con Martino: “È stata una cosa grave che non ha niente a che vedere con quello che è stato detto, ma non ne voglio parlare. Sono state dette cose che non appartengono alla verità. È successo a luglio ed ero concentrata a dare una mano a mia madre per risolvere quella situazione… non importa”.

