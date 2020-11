Grande Fratello Vip, "almeno 250 mutande". Cristiano Malgioglio nella casa ci entra così: prego?

Francesco Fredella 30 novembre 2020 a

Un baule pieno di occhiali. Modelli di ogni tipo. Adesso Cristiano Malgioglio è pronto per una nuova avventura senza lasciare a casa ogni dettaglio. Gli occhiali sono fondamentali e ci dice una fonte segreta che ha trascorso gli ultimi giorni in isolamento (per precauzione) a catalogarli uno per uno. Non sono quelli da sole e da vista, Malglioglio porta nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, anche tantissime mutande. Ne collezione circa 500 e almeno la metà saranno nella sua valigia. Ovviamente non mancherà il colore rosso: Capodanno è alle porte. Sui social cresce l’attesa per il suo arrivo. La Malgy, vera imperatrice della casa, incassa 600 mila visualizzazioni in poco tempo. Un vero colpaccio. E preparatevi a restare senza fiato. Il conto alla rovescia per il suo ritorno è iniziato.

