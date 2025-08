Temptation Island, share al 51,14%: ecco chi ipnotizza

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Temptation Island)

Share del 51.14% nella fascia 15/34 anni, boom del 53.85% tra i 15/19 anni e 47% tra i bambini 8/14 anni. Martedì record storico dell’ascolto medio di Temptation Island con 4.407.000 spettatori e il 31.1% di share medio che sale al 36.73% sul target commerciale 15-64 anni.

Si stima che 270mila giovani coppie si divertano e si emozionino nel vedere coetanei come Antonio che prima fa uno scherzo alla sua fidanzata Valentina poi al falò di confronto le chiede di sposarlo o come Valerio che bacia la single Arianna e poi si commuove insieme alla fidanzata Sarah sempre davanti al falò, uscendo dal programma da solo. In questi momenti di alta tensione il format prodotto dalla Fascino ha raggiunto picchi record superiori ai 4,6 milioni di teste sfiorando il 39% di share.

Il «viaggio nei sentimenti» condotto da Filippo Bisciglia, quest’anno ambientato in Calabria, è il programma in assoluto più visto (eccetto Sanremo o la Nazionale) da persone che hanno una relazione e provano divertimento ma anche un po’ di sadismo nel vedere questa epopea sentimentale.