Detto Fatto, spesa in tacchi a spillo? La strana difesa di Emily Angelillo: "Sapete chi è mio marito? Ecco chi si deve vergognare"

Emily Angelillo è la ballerina che si è prestata al tutorial sexy che ha scatenato una bufera su Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2. A Viale Mazzini si sono affrettati a sparare tutti addosso alle protagoniste di uno sketch che magari poteva essere mal riuscito, ma non voleva essere offensivo: cose del genere erano già state mandate in onda all’interno dello stesso programma senza nessuna lamentela, adesso è esploso un caso che sembra essere fatto ad hoc per mettere in difficoltà qualcuno, l’ad Salini su tutti.

Intanto la Angelillo ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha dato la sua versione dei fatti: “Macché tutorial, era solo un copione che mi hanno proposto dei professionisti che lavorano nella tivù di Stato. I social mi hanno massacrata: insulti, calunnie. Sono andata fuori di testa solo adesso mi sono ripresa e voglio dire a tutti chi sono davvero. Per fortuna avevo a fianco mio marito, un ingegnere nucleare. Dal 2004 è tutto per me, lui ha i contorni ben definiti, io le sfumature: perfetti per condividere la vita".

"La cosa che mi ha fatto più male? Chi mi dice di vergognarmi di essere donna - ha risposto - io non mi vergogno e anzi sono fiera di esserlo. Non vengo da una famiglia abbiente e per diventare quello che sono ho faticato tanto. Eppure mi hanno detto che l’ho fatto per cinque minuti di notorietà”. Poi la Angelillo è tornata sulla storia del tutorial: “Noi artisti non lavoriamo da mesi. Mi chiama la Rai, signora Angelillo, ballerina e coreografa, c’è un copione ironico per lei. Perché avrei dovuto dire di no? È il mio lavoro. Offensivo per le donne? Non è vero, era solo ironico, un minuto spensierato in tempi così neri”.

