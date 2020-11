Grande Fratello Vip, crisi di pianto per Selvaggia Roma: "Cresciuta senza di lui. Ci ho provato, ma...", accuse pesantissime al padre

30 novembre 2020 a

“Non è giusto che sia dovuta crescere senza di lui”. Selvaggia Roma abbassa la corazza e si mette a nudo al Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ogni tanto è in grado di tirar fuori le fragilità e i veri problemi dei concorrenti: è proprio questo il caso della influencer, che si è confidata con Maria Teresa Ruta riguardo al difficile rapporto con il padre. “Non è giusto che sia dovuta credere da sola senza di lui. In un certo senso l’ho anche perdonato - ha spiegato tra le lacrime - ci ho provato a fare dei passi, ma questo mi rende molto triste. Per questo a volte risulto un po’ aggressiva”. La Ruta ha provato a consolarla con tono materno: “Se non togli la tristezza dalla tua valigia non ci sarà mai posto per la felicità. Ma sai come sono gli uomini, hanno un orgoglio smisurato”. “Vorrei solo che mi dicesse ‘sono fiera di te’”, ha concluso la Roma che si è poi lasciata abbracciare dalla compagna.

