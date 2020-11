Live-Non è la D'Urso, il dramma di Francesca Giuliano: "Su quale sito ho trovato il mio video intimo", roba estrema

30 novembre 2020 a

a

a

A Live Non è la d’Urso Francesca Giuliano ha raccontato la sua disavventura. “Mi sono trovata su siti p*** che hanno usato le mie immagini”. In particolare ha raccontato che le foto le sono state rubate e usate da quelli che lei definisce “pseudo imprenditori” di siti p***, italiani e stranieri, che invitano gli utenti a cliccare. “Dicono che Francesca Giuliano appare in video p***” spiega “ma non è vero. Tu clicchi e poi vedi video p*** dove non ci sono io”, ha rivelato a Barbara d'Urso.

Mora, giovanissima e anche modella. Brosio sconvolge lo studio: quella a fianco? La sua fiamma. Roba da non credere | Foto

A fine intervento Francesca Giuliano ha ringraziato la conduttrice per lo spazio dato. Poi Francesca ha voluto dar voce a quante stanno passando situazioni simili alla sua: "Dicono che è reato ma non c’è una legge che ci tutela. Io rappresento tutte quelle donne a cui rubano le foto e fanno queste cose”, ha concluso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.