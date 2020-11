Barbara D'Urso a Domenica Live il racconto privatissimo sul noto volto tv: "L'ho visto in mutande"

30 novembre 2020 a

a

a

"Ho visto Pippo Baudo in mutande". La rivelazione choc arriva da Barbara D'Urso durante Domenica Live. La padrona di casa stava intervistando il comico e cabarettista Martufello, quando ha sganciato la bomba: "Sono entrata in camerino da lui, c’erano le sarte che lo stavano vestendo, e l’ho visto in mutande". Immediata la simpatica reazione dell'ospite: "E sei ancora viva?". Ovviamente, poi, i due non hanno esitato un attimo a dedicare un grande applauso a uno dei più celebri conduttori della televisione italiana. In seguito Martufello ha voluto ricordare Isabella Biagini, sua compagna per tre anni. La considerava una donna bellissima e piena di talento. "Le siamo stati molti vicini durante i suoi ultimi anni”, ha aggiunto la conduttrice.

Live-Non è la D'Urso, mettere sotto torchio Paolo Brosio paga: share, cifre pazzesche. Festa a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.