Stasera Italia, Barbara Palombelli e l'esplosione in diretta: "Tutti imapazziti", regia nel panico

Attimi di concitazione a Stasera Italia: "C'è stata come un'esplosione", ha spiegato Barbara Palombelli a fine puntata del talk di Rete 4. Regia nel panico per alcuni minuti, collegamento interrotto in fretta e furia con Maurizio Belpietro e scaletta saltata.

"Siamo un po' tutti impazziti, ma ce l'abbiamo fatta a portare a termine la trasmissione", si è congedata la padrona di casa, con un sorriso che sa tanto di pericolo scampato e brutta avventura finita bene. "Speriamo domani di essere un po' più fortunati, mi scuso ancora anche con Belpietro". Linea a Quarta repubblica, con Nicola Porro che - immaginiamo - avrà fatto tutti gli scongiuri del caso.

