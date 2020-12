Grande Fratello Vip, sbroccata di Dayane Mello contro gli autori: "A me niente. Quello invece...". La censurano, ma è troppo tardi

01 dicembre 2020 a

Dayane Mello non ha nascosto la frustrazione e la delusione per un comportamento del Grande Fratello Vip che, a suo dire, sarebbe ingiusto. La modella brasiliana ha infatti sbottato perché non ha mai ricevuto sorprese in quasi tre mesi: gli altri concorrenti hanno provato a spiegarle che probabilmente dipende dal fatto che per il reality condotto da Alfonso Signorini non è semplice farle una sorpresa dal Brasile in un momento storico come questo. Ma la Mello non ha voluto sentire ragioni e ha fatto un paragone con Enock, che invece ha ricevuto fin troppe sorprese pur di provare a metterlo in risalto: “Io capisco che dite che non fanno preferenze, però voi dovete capire anche me. Perché sai, io faccio una puntata di tre ore e mi dico ‘o mi butto nel gioco e litigo e sparo un sacco di cose’, però non mi hanno fatto mai sorprese. Io voglio vedere qualcuno e non l’ho mai visto. Questa cosa non è più stimolante. Mi hanno passato un video di tre secondi e non riesco a vedere niente. Ad Enock, solo perché lo hanno visto debole e che è un ragazzo che non ha mai fatto televisione…”. A questo punto il discorso è stato bruscamente interrotto dal GF Vip, con gli autori che hanno deciso di staccare la regia e non trasmettere il proseguo: ma il concetto di Dayane era piuttosto chiaro.

