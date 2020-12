Permette? Alberto Sordi: il film di Luca Manfredi premiato come miglior fiction a Barcellona

Francesco Fredella 02 dicembre 2020 a

“Permette? Alberto Sordi” è la migliore fiction del 2020. Il film tv, diretto da Luca Manfredi, è stato premiata a Barcellona. Un vero colpaccio per il figlio del grande attore che ha fatto rivivere Albertone, dagli esordi all’americano a Roma, con una fiction in onda su Rai1 a marzo scorso. Nei panni di Sordi un bravissimo Edoardo Pesce, scelto al primo provino dal regista per le sue caratteristiche. “In lui c’era molto di Albertone. Me ne sono accordo e ho detto sì. Edoardo, emozionatissimo, è andato sulla tomba di Sordi per pregare”, ha raccontato a Manfredi jr. E poi, in quel film che ripercorre la vita di Albertone, c’è un indimenticabile Federico Fellini interpretato da Alberto Paradossi. “Nel film, però, ho voluto raccontare anche l’amore che creò scalpore tra Sordi e Andreina Pagani, che era molto più grande di Alberto”, conclude Manfredi jr. Da nostre indiscrezioni sembra che si sia già messo al lavoro per la scrittura di un altro grande film. Bocche cucite, ma tra un paio di anni Manfredi potrebbe regalarci un altro capolavoro.

