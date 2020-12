Grande Fratello Vip, il dramma di Dayane Mello: "Ore ad aspettare quella telefonata", la scelta (terribile) di sua madre

04 dicembre 2020 a

Dayane Mello si è fatta notare dai telespettatori del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - soprattutto per screzi e liti con altre concorrenti. Ma la modella brasiliana ha anche un altro lato, più riflessivo e interessante: lo ha palesato in una chiacchierata con Maria Teresa Ruta, alla quale ha confidato di aver sofferto molto a causa di un’infanzia assai complicata, che lei ritiene il periodo più cupo della sua vita. In particolare ha rivelato che da piccola si era sentita abbandonata, con troppi compleanni passati accanto al telefono aspettando una chiamata da parte della madre che non è mai arrivata: “Aspettavo con ansia fino a mezzanotte. Mi ricordo le sensazioni che provavo quando mi sentivo abbandonata”. La Ruta da madre e donna esperta l’ha consigliata così: “Se hai l’opportunità di parlare con lei, rapportati come se non fosse tua madre. Non dovresti sentirti costretta a provare dell’affetto nei confronti di una madre che non è mai stata presente nella tua vita, però dovresti provare riconoscenza perché ti ha messo al mondo”.

