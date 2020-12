Otto e Mezzo, Lilli Gruber: "Conte è in trappola sul Mes?", invita Marco Travaglio per "liberarlo"

04 dicembre 2020 a

Era da un po’ che Marco Travaglio non si vedeva dalle parti di La7 (per i suoi standard, chiaramente), ma Lilli Gruber lo ha prontamente richiamato a Otto e Mezzo per la puntata di venerdì 4 dicembre. “Giuseppe Conte è in trappola sul Mes?”, è l’interrogativo dal quale partirà la discussione nella trasmissione della Gruber, che ovviamente si avvarrà della presenza del principale sponsor del premier, quale è il direttore de Il Fatto Quotidiano, per “liberarlo” da questa trappola. Oltre a Travaglio ci saranno in studio anche Paolo Mieli del Corriere della Sera e la scrittrice Michela Murgia, che non è chiaro a che titolo parlerà di Mes, visto che la puntata è incentrata sul meccanismo di stabilità. Sul quale Conte si è espresso così a margine della conferenza stampa sul Dpcm tenuta ieri a Palazzo Chigi: "Il Mes è un processo riformatore che va avanti da un anno e mezzo: non c'è da decidere se si attiverà o meno ma farò comunicazioni in Parlamento per spiegare quali temi affronterò al consiglio Ue. Condividerò tutti i passaggi con le forze di maggioranza, ma non drammatizziamo: le forze di maggioranza ci sono, ci sono state e ci saranno".

