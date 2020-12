Ti sento, Pierluigi Diaco ritorna in Rai dopo lo stop "sospetto". Prima puntata? Ospite e faccia a faccia "in grande stile"

05 dicembre 2020 a

Pierluigi Diaco torna in tv con Ti sento, che andrà in onda in seconda serata su Rai 2. Il giornalista ci starebbe lavorando già da alcuni mesi, subito dopo la fine di Io e te, programma di Rai1 terminato in anticipo per via di un caso di positività al coronavirus. Secondo le prime indiscrezioni di Blogo, la trasmissione sarà registrata a Roma e dovrebbe prevedere un faccia a faccia tra Diaco e l’ospite di puntata, le cui emozioni saranno continuamente evocate da suoni, voci e contributi audio in un’atmosfera intimista alla quale contribuirà anche una scenografia avvolgente. L'inizio dovrebbe essere fissato per il 12 gennaio e l’appuntamento settimanale dovrebbe continuare fino al 23 febbraio.

