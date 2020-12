Verissimo, Iva Zanicchi e il fratello morto di coronavirus: "Cosa mi rimarrà sempre in testa"

05 dicembre 2020 a

Il dramma di Iva Zanicchi in studio a Verissimo su Canale 5. La cantante emiliana, 80 anni, ha da poco superato il ricovero in ospedale per coronavirus, ma soprattutto ha dovuto sopportare la morte del fratello Antonio, pochi giorni dopo, per lo stesso, maledetto Covid. Quella con Silvia Toffanin sarà un'intervista ad altissimo impatto emotivo: "L'ho amato come un figlio", ha confessato la Zanicchi, rivelando anche l'ultimo videomessaggio che l'uomo, cardiopatico, le ha inviato prima di venire sedato: "Mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa".

"Chi era Antonio per me". Le struggenti parole di Iva Zanicchi per il fratello morto

Anche la sorella della Zanicchi è stata contagiata dal virus, "ma ora sta migliorando", ha rassicurato la cantante, presentatrice ed ex europarlamentare. Insieme a lei, a Verissimo, ci sarà anche Gerry Scotti, altro volto amatissimo di Mediaset che ha vissuto sulla propria pelle il dramma del contagio e del ricovero.

