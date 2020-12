Grande Fratello Vip, raptus di Elisabetta Gregoraci: "Ancora sparlate? Autori, ve lo dico subito", finisce malissimo

05 dicembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci ha deciso di prolungare di altri due giorni la sua esperienza al Grande Fratello Vip, dopodiché non sentirà ragioni e lascerà il reality condotto da Alfonso Signorini per tornare a casa da suo figlio. Intanto il risveglio dell’ex moglie di Flavio Briatore è stato piuttosto turbolento, tanto che per poco non ci ha ripensato e non ha lasciato la casa di Cinecittà seduta stante. “Ragazzi, ma ancora che sparlano di me? Non hanno capito che ho finito? Allucinante, dai. Io me ne vado adesso, glielo dico subito a quelli del GF. Dai, ma che me ne frega di stare qua così”, è esplosa la Gregoraci, che ce l’aveva con Selvaggia Roma, la sua ‘nemica’ all’interno del programma. “Non so come spiegarle che sono fuori dal gioco e poi esco. Però era meglio andare, posso mai stare qui così con queste? Questa che mi dice ‘io con te non parlo’, cafona”.

"Ultima notte insieme, da soli". La Gregoraci lascia il GF Vip, ma prima... Roba (clamorosa?) con Pretelli

