Striscia la Notizia, l'ultima di Ficarra e Picone: “È successo che gli avvocati del nostro presidente…”, fin dove si spingono

“È successo che gli avvocati del nostro presidente…”. Ficarra e Picone irriverenti fino all’ultimo: nella loro serata conclusiva dietro al bancone di Striscia la Notizia, il duo di comici siciliani si è divertita come al solito. Per un momento sembrava volessero nominare Silvio Berlusconi con quella frase, invece parlavano di Donald Trump e dei presunti brogli alle elezioni americane: “I suoi avvocati hanno accusato una società italiana di essere coinvolta nelle frodi elettorali che secondo loro hanno portato alla vittoria di Joe Biden”, ha dichiarato Picone. Dopodiché è subito intervenuto Ficarra: “Questa cosa ci addolora molto, significa che in Italia non ci sono abbastanza elezioni da truccare e che dobbiamo andare a truccare quelle degli altri. Ma capisco che la nostra professionalità è apprezzata in tutto il mondo”.

