Striscia la Notizia, basta un secondo per sostituire Ficarra e Picone: Greggio e Iacchetti? Arrivano così

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti torneranno dietro al bancone di Striscia la Notizia a partire da stasera, lunedì 7 dicembre. Il cambio della guardia è stato annunciato dal tg satirico di Antonio Ricci da un video rilanciato sui social: ad aprirlo sono Ficarra e Picone, che salutano idealmente i telespettatori e si congedano dal pubblico di Canale 5 dopo 15 anni di onorato servizio; poi arrivano Greggio e Iacchetti festanti e pronti a rituffarsi nella conduzione di Striscia. Sulla quale il duo comico siciliano ha voluto spegnere le polemiche sull’addio una volta per tutte: “Sentiamo l’esigenza di dirvi che si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica con il Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti. Nulla di tutto questo - hanno sottolineato Ficarra e Picone - come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua”.

