Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: “Fermati dalla polizia. Lo dirò a Signorini”, cos'è successo a poche ore dalla diretta

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che stasera lunedì 7 dicembre tornerà in onda su Canale 5. Ampio spazio sarà dedicato anche al figlio di Alba Parietti, che è stato eliminato nella scorsa puntata al termine di un televoto molto sentito: questa sera rientrerà nella casa più spiata d’Italia per un confronto con Tommaso Zorzi, che è apparso molto provato dalla sua uscita, non nascondendo di aver maturato un sentimento forte nei suoi confronti. “Stasera vado dal mio amico Tommy a rincuorarlo”, ha dichiarato Oppini in una diretta social con Enock Balotelli: “Non vi preoccupate, ci penso io”. Dopo aver rassicurato i fan, Francesco si è contraddistinto con la sua solita ironia: “Ci ha fermato qualcuno per strada? Sì, la polizia per chiederci i documenti e l’autocertificazione. Lo dirò ad Alfonso Signorini stasera (ride)”.

