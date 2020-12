Grande Fratello Vip, "se entra lei, con quella storia dell'ex marito in ascensore...": Signorini verso il disastro?

Francesco Fredella 08 dicembre 2020 a

E se Maria Monsè entrasse nella casa del Grande Fratello Vip? Il cortocircuito potrebbe essere assicurato al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: la Monsè sostiene che tra lei e Maria Teresa Ruta ci sarebbero vecchi attriti, una vera ruggine. “Ce l’ha con me dai tempi del mio Grande Fratello, in quell’occasione attaccò mia figlia. Ora vorrei chiederle di più: qual è il motivo?”, dice Maria. Che ora ritorna sul rapporto conflittuale con la Ruta: “La stimo, ma penso che ce l’abbia con me perché tutto è legato a quell’ascensore quando il suo ex marito, Amedeo Goria, ci provò con me in ascensore. Guardiamo avanti, chiariamoci. Faccio un appello a Signorini”. Adesso, palla al centro. Il direttore di Chi farà entrare Maria Monsè nella casa per un incontro - scontro con la Ruta? Si prevedono scintille. Uno spettacolo da gustare con pop corn e bibita. Proprio come al cinema.

