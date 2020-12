Mattino 5, bomba di Lory Del Santo su Elisabetta Gregoraci: "Perché ha lasciato il GfVip". Il figlio? Non proprio

11 dicembre 2020 a

a

a

Perché Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip? Una versione sull'addio alla casa del reality di Canale 5 arriva direttamente da Lory Del Santo, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. Secondo la Del Santo, l'ex di Flavio Briatore non ha lasciato il GfVip solo per la voglia di abbracciare il figlio: "È uscita per estremo stress dal Grande Fratello Vip. Ad essere ogni giorno attaccata, continuamente, ti viene uno stress", ha affermato la Del Santo, riferendosi ai molteplici, e feroci, attacchi ricevuti nella casa dagli altri inquilini. In molti, anche dentro al reality, infatti non le hanno perdonato il tira-e-molla con Pierpaolo Pretelli, innamoratissimo di lei, tenuto vicino da Elisabetta, senza però che l'amore potesse sbocciare.

Elisabetta Gregoraci, il colpo di coda del GF Vip: cosa le fanno trovare in camera da letto, a telecamere spente

"Pensavo fosse un gioco". Stefania Orlando massacrata in tv? La decisione estrema del marito: terremoto al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.