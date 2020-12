Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci nervosa: “Hai dimenticato il biglietto che ho trovato in albergo?”, con Pretelli finisce malissimo

12 dicembre 2020 a

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha dovuto assistere al dietrofront di Pierpaolo Pretelli, che sembra già essersi dimenticato di lei dopo tre mesi di corteggiamento serrato. Alfonso Signorini ha indugiato sull’amicizia speciale tra i due che difficilmente diventerà altro, una volta terminata questa edizione del reality di Canale 5. Nella puntata di ieri sera, venerdì 11 dicembre, c’è stato un confronto tra la Gregoraci e Pretelli, con quest’ultimo che sembra stare addirittura meglio senza di lei: “Voglio vivermi questo percorso prendendo tutto ciò che potrebbe capitare”, ha dichiarato sottolineando poi che con l’ex moglie di Flavio Briatore ormai può esserci soltanto un’amicizia. Elisabetta è però rimasta spiazzata da questo cambiamento repentino dell’ex velino: apparsa nervosa, addirittura stizzita, ha raccontato del bigliettino che ha trovato nel suo beauty case una volta tornata in albergo: “C’era scritto ‘mi mancherai, tutta questa casa mi parlerà di te’”. Pretelli non ha negato, ma ha ribadito di voler pensare solo a sé in questo momento: “Devi rispettare il mio stato d’animo adesso”.

