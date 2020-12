Fabrizio Corona, "arriva la polizia" ma lui non c'è: "evaso" dai domiciliari? Chi hanno trovato a Torino

Francesco Fredella 12 dicembre 2020 a

“Arriva la polizia, c’è Fabrizio Corona...”, urla qualcuno tra la folla. Si sentono le sirene. Ma procediamo con ordine: ci troviamo a Torino, intorno alle ore 17.30 di venerdì 11 dicembre. Non c’è Fabrizio Corona, ma un suo sosia. L’ex re dei paparazzi annuncia sui social di partecipare all’inaugurazione di uno store Adalet, anche se in teoria (e anche in pratica) non gli è consentito. E la gente si riversa in strada, arriva anche la Polizia. “E’ Corona”, urla qualcuno appena vede scendere da un auto di grossa cilindrata un uomo tatuato, felpa, occhiali da sole. Appunto, si tratta di un sosia perché Corona è ai domiciliari a Milano. Come una star americana, l'ex re dei paparazzi si gode lo spettacolo da casa.

