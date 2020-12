Grande Fratello Vip, la pazzesca confessione di Pupo: "Sono etero, ma di lui mi ero innamorato". Chi è l'uomo che gli ha fatto perdere la testa

12 dicembre 2020 a

Due donne da sempre nella vita di Pupo, ma ora spunta anche un uomo. E le sue parole fanno il giro della Rete. Subito. “Negli anni 80 a me è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava con me - racconta al Grande Fratello Vip, nella diretta condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 venerdì 11 dicembre -. Lui faceva il fonico e mi presi un’infatuazione, un amore. Si chiamava Riccardo, in quel momento misi tutto in discussione. Ti confesso che scrissi una canzone per lui, sono cose che possono accadere. Sono etero, eppure è scattata questa cosa con un uomo. Sono cose che accadono davvero”.

Pupo nella puntata è stato poi protagonista di una lite con la contessa Patrizia De Blanck. Ma solo pochi giorni fa, in un’intervista a Rolling Stone, aveva parlato di amore gay. “Cosa penso di diritti gay? A parte le mie esperienze personali, sono stato innamorato di una ragazza lesbica - ricorda -. L’ho accompagnata in un percorso difficilissimo. Ha appena perso la madre, che non ha mai accettato la sua omosessualità. Forse ora si alleggerirà. Anche la sorella della mia compagna Patricia è lesbica. E ho avuto un sacco di collaboratori gay. Ho un dialogo e un’apertura. Ma ti dirò di più, non ho manco mai escluso che una parte di me fosse tendenzialmente gay. Confesso di essere molto libero, ma ha prevalso la parte etero”, ha concluso Pupo.

