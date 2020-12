CartaBianca, il pazzesco messaggio di Mauro Corona: "Non mi impicco, ma...", Berlinguer e Di Mare che dicono?

12 dicembre 2020 a

a

a

Mauro Corona è “sinceramente pentito” e prova a fare la pace con Franco Di Mare, che però non sembra proprio più volerne sapere di lui dopo averlo escluso da Cartabianca per un alterco con Bianca Berlinguer. Non sono bastate le scuse dello scrittore friulano né i messaggi distensivi della giornalista, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte su Rai 3 nonostante l’ultimo eccesso verbale nei suoi confronti. “Bianca mi ha detto subito che c’era il direttore che non voleva più saperne di me”, ha dichiarato Corona a La Confessione di Peter Gomez, in onda su Nove.

"Cosa mi disse la Berlinguer". Mauro Corona, una rivelazione scomodissima su Di Mare: alla Rai come la spiegano?

“Quello che mi ha dato fastidio è che l’hanno messa come se io abbia offeso tutte le donne - ha aggiunto - non solo d’Italia ma del pianeta: io ho offeso una donna e non permetto a nessuno di campare scuse per eliminarmi facendo il paladino delle donne d’Italia o del pianeta”. Poi, guardando dritto nella telecamera, Corona ha mandato un messaggio al direttore Di Mare: “Caro Franco, e dico caro non per prassi ma perché nonostante tutto ho ancora stima di te. Non riesco a volerti male, non lo so come finirà la storia con Bianchina e nemmeno mi inginocchio a chiederti di tornare. Questo lo devi sapere tu, però sappi che ho ancora stima di te, vedi tu cosa devi fare e cosa decidere per me. Sicuramente non mi impiccherò senza televisione ma non andrò neanche in altre tv. Adesso basta, non vado lì dalla Bianchina, allora chiudo. Non è che adesso sia eroinomane di schermo e che vada dalla concorrenza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.