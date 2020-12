Stasera Italia, Giampiero Mughini e le critiche di Marco Travaglio per l'apertura di Giuseppe Conte a Matteo Salvini

12 dicembre 2020 a

Giampiero Mughini, ospite di Veronica Gentili conduttrice di Stasera Italia weekend in onda su Retequattro, ha commentato le parole di Conte sul fatto che sia il Parlamento a decidere sugli spostamenti tra Comuni. Un primo accenno di pace con Matteo Salvini, visto che la richiesta di questa iniziativa era arrivata proprio dal leader della Lega.

"Una scelta, quella di Conte di aprire a Salvini, che è stata criticata perfino da Marco Travaglio uno che ha sempre difeso il premier a spada tratta". Infine Mughini ha voluto dire la sua sulle restrizioni decise dal governo per le feste di Natale: "Siamo nel pieno della seconda ondata e potrebbe arrivarne anche una terza. E allora è possibile che per un Natale, per un Capodanno uno non possa a stare a casa sua invece che andare in giro a prendere e a trasmettere questo maledetto virus", ha concluso il giornalista.

