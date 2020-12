Barbara D'Urso, "Live" d'oro: picchi di share pazzeschi, vince ancora la gara dei talk

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

Per la d’Urso è una domenica da leoni. Ancora una volta. Il suo talk in onda in prima serata, per quattro lunghe ore di diretta, finisce nel miglior dei modi. Live, anche ieri sera, sfonda picchi del 26% di share con 3 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti sui social. In media, il talk della d’Urso si piazza al 13,8% di share contro Fazio che frena al 9,9% e Giletti, su La7, al 6.8% con poco meno di 1 milione di spettatori. Il talk più seguito della domenica è ancora una volta quello di Barbarella, che nella prima parte ha ospitato il ministro Di Maio e poi ha intervistato in esclusiva una delle ragazze amiche di Alberto Genovese - l’imprenditore milanese che è in carcere con l’accusa di aver stuprato e drogato una 18 enne durante una festa organizzata a Terrazza sentimento.



Va bene anche domenica Live, che torna a gennaio, con picchi del 15% di share e 2,8 milioni di spettatori. A Cologno Monzese, come ogni lunedì, appena arrivano i dati di Barbarella si brinda.

