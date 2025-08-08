D'Urso a Ballando, Selvaggia Lucarelli: "Chi mi manca già"

Tra i primi a commentare l'approdo di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, c'è Selvaggia Lucarelli, storico membro della giuria insieme a Mariotto, Zazzaroni e Carolyn Smith. Ora che la notizia sull'ex conduttrice Mediaset è ufficiale, la giornalista ci ha tenuto a dire la sua, scherzosamente, sul suo profilo Instagram. In una storia, per esempio, la si vede accanto a un'armatura da cavaliere e a corredo il commento: "Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando". Si preannuncia un'edizione scoppiettante, insomma.

In un'altra storia, poi, la Lucarelli ha fatto sapere di rimpiangere Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis nonché ex concorrente di Ballando con cui la scorsa edizione la giornalista ha avuto qualche diverbio. "Mi manca già", ha scritto la giudice di Ballando su una foto della Bruganelli. In un'altra storia ancora ha pubblicato la foto del ballerino Pasquale La Rocca e ha commentato: "Se le date lui, sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri".