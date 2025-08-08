Ballando con le Stelle, c'è Barbara D'Urso: tutto vero!

Dopo aver concluso la telefonata Carlucci annuncia: "Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le stelle". Nel post che accompagna il video si legge: "Milly l'ha chiamata e lei ha detto sì . Il countdown è iniziato: Barbara D'Urso sarà una concorrente di Ballando con le Stelle 2025. D'Urso era stata ballerina per una notte nella seconda puntata dell'ultima edizione dello show.

Barbara D'Urso sarà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle . Lo ha annunciato Milly Carlucci , conduttrice del format, con un video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione. Nella clip di vede Carlucci mentre parla al telefono con la collega che, però, non compare né si sente. " Ci alleniamo tutti i giorni , indubbiamente è un po' faticoso però ti divertirai tantissimo - le ha spiegato - Poi vedrai, col ballerino sarà una grande avventura . Molto faticosa, ma molto divertente. Dai allora ci vediamo all'auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove".

Ci sarà anche Francesca Fialdini nella prossima edizione dello show. Lo ha rivelato la pagina Instagram dello show in cui si vede la conduttrice tv che prova ad esercitarsi in passi di danza. con molta ironia. "L'ho detto a Milly, non so ballare, non distinguo una rumba da una salsa da una geometria. Infatti non ho mai preso sei a matematica" ha rivelato la conduttrice alla voce fuori campo che la rimbrotta. "le spalle Francesca, le spalle! Ne vedremo delle belle..." le ha detto. E Fialdini pronta ha scherzato: "Quello è un altro programma!". La clip è accompagnata da un post dello show che ha commentato: "Sta studiando, sta sudando, si sta già allenando. La pista l'aspetta e Francesca Fialdini non si tira indietro".