Ludovico Peregrini, lutto per Fabio Fazio e la Rai: "Amico caro"

"Questa è davvero una bruttissima notizia". Commenta così su X il conduttore Fabio Fazio la morte di Ludovico Peregrini. "È stato un amico caro e con lui era nata una sintonia speciale. Mancheranno la sua eleganza e la sua signorilità, la sua cultura, i suoi aneddoti e soprattutto mi mancherà lui". Lo storico "Signor No" di Rischiatutto è deceduto all'età di 82 anni. Nato a Como, dopo la laurea in lettere fu indirizzato da un suo amico già assunto in Rai a proporsi come autore televisivo.
Peregrini è stato autore di molte trasmissioni televisive, i quiz di Mike Buongiorno per la Rai Rischiatutto, Scommettiamo? e Flash e quelli nel gruppo Fininvest, I sogni nel cassetto, Bis, Superflash, Pentatlon, Telemike (nel quale era l'interprete della sigla), La ruota della fortuna, Tutti x uno, Telemania, le due edizioni di Allegria! e di Tutti in allegria, Inoltre insieme a Davide Tortorella ha collaborato a programmi tra i quali: Bravo Bravissimo, Genius e Il migliore. Ha anche collaborato con Gerry Scotti in Vinca il migliore, Il Quizzone e Chi vuol essere milionario? e per Mike Buongiorno ha firmato il Festival di Sanremo del 1997.
Negli ultimi anni Peregrini è ritornato in voce nel quiz Genius nel 2003 e dal 2004 al 2006, dopo la chiusura de La ruota della fortuna. Sempre nello stesso anno Peregrini e Scotti firmano una nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? sempre su Canale 5.