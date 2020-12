Grande Fratello Vip, "Abbiamo con...". Pronti via, la clamorosa gaffe di Alfonso Signorini: secondi di imbarazzo

15 dicembre 2020 a

Secondi di imbarazzo al Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonso Signorini, padrone di casa, apre la nuova puntata serale con una gaffe. Dopo aver mostrato al pubblico gli addobbi natalizi della casa, il direttore di Chi si lancia in una frase ad effetto: "Abbiamo conato, no... coniato. Conato per carità… uno slogan: Natale con i tuoi, vipponi più che puoi". Ovviamente i telespettatori sui social si sono scatenati, prendendo di mira il lapsus di Signorini nonostante si sia prontamente corretto a tempo di record.

Poi si torna in carreggiata con "la grande abbuffata di emozioni" promessa dal conduttore. Ed effettivamente la partenza è sprint, con Elisabetta Gregoraci rispedita nella casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli, decisamente "vivace".

