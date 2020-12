Isola dei Famosi, "la regina delle televendite": indiscrezioni sul colpaccio di Ilary Blasi, chi trascina in trasmissione

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Niente Honduras, ma isole Canarie. E il reality di Canale 5, L'Isola dei Famosi, si salva. Tutto è quasi pronto. I provini, da rumors, vanno avanti e spuntano nuovi nomi. Gli autori starebbero caldeggiando Patrizia Rossetti: la signora delle televendite, sempre presente nei salotti tv, potrebbe essere arruolata per l'edizione 2021, che sarà condotta da Ilary Blasi. Da previsioni, sempre difficili in questo periodo, dovrebbe iniziare a febbraio 2021 dopo la fine del Grande Fratello vip. Ma dopo la Rossetti, che sarebbe anche dagli autori, potrebbe spuntare il nome di Lucas Peracchi. Muscoloso, tatuato, amante della natura: potrebbe essere il concorrente perfetto per L’Isola dei famosi. E cosa ne penserà Mercedesz Henger? Mistero. Lei, che ha già partecipato ad un’edizione dell’Isola dei famosi, potrebbe essere la prima fan di Lucas.

Intanto, il super personal trainer - che non perde mai un colpo tra addominali e trazioni - non smentisce e non conferma. Tempo fa, però, aveva assicurato che l’Isola fare proprio a caso suo. Chi lo conosce bene, infatti, ci racconta che ama spassionatamente la natura. E nn avrebbe alcun problema a restare senza telefono cellulare per mesi.

