Cartabianca, scintille tra Lucia Annunziata e Giorgia Meloni: "E da qui alla primavera cosa si fa?". "Falso"

Scintille tra Giorgia Meloni e Lucia Annunziata. Teatro di scontro è Cartabianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. A prendere subito la parola è la conduttrice di Viale Mazzini che provoca la leader di Fratelli d'Italia così: "Lei dice di votare in primavera. E da qui alla primavera cosa si fa?’". "È falso il principio per cui se cade un governo e si va a votare, in quel periodo non c’è un governo. C’è un esecutivo che rimane in carica per l'attività ordinaria fino alle elezioni e fino all'incarico di un nuovo presidente del Consiglio che si presenta in Parlamento per ottenere la fiducia", replica subito la Meloni alla Annunziata.

Poi però la leader di FdI prosegue indisturbata l'intervista toccando il tema "cashback" e il vaccino contro il coronavirus. Anche qui non mancano critiche al governo: "La cosa che non funziona - si riferisce ai rimborsi per le spese con pagamenti elettronici - è fare dei provvedimenti confusi. Negli altri Paesi c'è stata una linea precisa. Da noi non c'è un modello. Hanno fatto il cashback e poi il governo si è arrabbiato perché la gente è andata a fare acquisti. Decidetevi: o gli acquisti vanno fatti o non vanno fatti".

