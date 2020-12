Grande Fratello Vip, "quanto mi date per strofinare i genitali in faccia alla Ruta?". Orrore-Filippo Nardi, ok di Signorini: cacciato a tempo record

17 dicembre 2020 a

Una serie di dichiarazioni fortemente volgari e offensive nei confronti di Maria Teresa Ruta potrebbero costare la squalifica a Filippo Nardi, che rischia di essere l’ennesima meteora di questa edizione, cacciata a pedate nel sedere per infrazioni di regolamento davvero di basso livello. Come le parole che il nuovo (e forse già ex) concorrente del Grande Fratello Vip ha usato per massacrare la Ruta, che invece è uno dei personaggi più amati dai telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Il quale secondo le voci provenienti da Mediaset avrebbe già dato l’ok per buttare fuori Nardi: oggi è attesa la decisione definitiva, che potrebbe comportare l’annullamento del televoto (attualmente ancora aperto) in caso di squalifica. Secondo TvBlog.it, le possibilità che Nardi venga cacciato sono alte, dato che non si è fermato a “quella soffre di psicosi”, ma ha anche fatto alcune battute a sfondo sessuale davvero pessime (in particolare, ha affermato: "Quanto mi date se lo faccio?". Fare cosa? Strofinare i genitali in faccia alla Ruta mentre dormiva).

