Le Iene, il baby-fidanzato di Alba Parietti? Francesco Oppini sbrocca: "Testa di c***, fai str*** e ti vengo a cercare"

Mai visto Francesco Oppini così arrabbiato. Scopre che sua madre, Alba Parietti, ha un baby fidanzato. Sbotta. Lo scherzo è stato realizzato da Le Iene (precisamente da Stefano Corti e Alessandro Onnis) ed è stato proposto nella puntata in onda su Italia 1 giovedì 17 dicembre. La reazione di Oppini di fronte alla scoperta è stata furibonda. Mamma Alba ha un fidanzato di 30 anni più giovane. Un ragazzo che non piace affatto a a suo figlio Francesco perché scopre che è interessato al denaro di sua madre e alla popolarità. Ma Le Iene fanno fingere alla Parietti di aver perso la testa per questo ragazzo. “Se fai str*** ti vengo a cercare", urla Oppini. E poi avverte sua madre: “Mamma devo partire per tre mesi, se io parto col pensiero che tu stai in giro con un testa di ca*** così io non parto più, vuoi vedere? Mi girano le palle che ti fai rinc*** da uno di 29 anni che, a parte l'età, è un co*****e finto e montato”. Tutto avviene a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GfVip. Oppini è nero. Furioso. La gelosia lo assale. “Non ti fai ridere che ti fai pagare la cena da una donna di 58 anni?", dice a questo ragazzo (che nello scherzo è un ex corteggiatore di Uomini e Donne). Poi si scopre che è tutto uno scherzo. Un bel “vaffa” a tutti. Cala il sipario.

