È sempre mezzogiorno, "è qua": incredibile gaffe di Antonella Clerici al primo secondo di diretta, imbarazzo su Rai 1

Antonella Clerici si è resa protagonista di una piccola e simpatica gaffe in apertura di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina e intrattenimento che è tornata a condurre su Rai1 dallo scorso 28 settembre. I telespettatori la stanno premiando in termini di ascolto: anche oggi, come da tradizione, è entrata in studio canticchiando la sigla della trasmissione, alla fine della quale ha però commesso un piccolo errore. Anziché dire “mezzogiorno è qua”, ha detto “è qui”. Ha quindi sorriso per la gaffe e ha commentato così: “È qua o è qui, il mezzogiorno è sempre casa!”. Dopo l’introduzione, la Clerici ha presentato i protagonisti della puntata odierna, ricordando inoltre l’appuntamento con la semifinale di The Voice Senior, lo show che sta conducendo il venerdì in prima serata su Rai1.

