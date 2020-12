Grande Fratello Vip, Antonella Elia: "Follia totale". Il gesto in diretta che imbarazza Signorini

19 dicembre 2020 a

“Il 6 per cento a Cristiano Malgioglio è la follia totale”. Antonella Elia non usa mezzi termini per quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove non ha nascosto davanti ad Alfonso Signorini la sua incredulità per l’eliminazione del paroliere, che tra l’altro era entrato da poche settimane. Malgioglio ha perso al televoto contro Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis: la decisione del pubblico è stata accolta tra l’incredulità generale dei concorrenti. “È uscito uno dei miei preferiti in assoluto, persona talmente straordinaria da non essere probabilmente capita. Il GF Vip ha perso un grandissimo concorrente, ma soprattutto un essere speciale”, ha commentato sui social la Elia, visibilmente amareggiata per quanto verificatosi.

