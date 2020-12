Da noi a ruota libera, "gli uccelli". Bruno Vespa e il bambino scrittore, imbarazzo in diretta

21 dicembre 2020 a

Finisce in discreto imbarazzo il confronto tra Bruno Vespa e il bambino prodigio Francesco Barberini a Da noi a ruota libera, il talk di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. In studio il conduttore di Porta a porta intervista il giovanissimo scrittore ma commette una gaffe che i più esperti in materia hanno subito colto. A Francesco, appassionato di animali, Vespa chiede quale siano i suoi uccelli preferiti tra i canarini, i pettirossi e i "misteriosi pipistrelli". Risposta raggelante del baby scrittore: "Innanzitutto i pipistrelli sono mammiferi". E mentre Barberini spiega la sua passione per animali e dinosauri (non a caso il suo ultimo libro si intitola proprio Che fine hanno fatto i dinosauri’), a Vespa non è rimasto che ascoltare in silenzio. Allora è proprio vero: non è mai troppo tardi per imparare.

