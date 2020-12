Striscia la Notizia mette le mani sul libro di Roberto Speranza, "il passaggio illuminante". ministro ridicolizzato in prima serata

21 dicembre 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia, ci finisce Roberto Speranza, il ministro della Salute di cui ultimamente si è molto parlato per il libro ritirato ancor prima della sua uscita. E così, nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di lunedì 21 dicembre, ecco che va in onda un servizio in cui un falso Speranza si aggira per Roma con una copia del suo libro in mano. E la redazione del programma ci fa sapere: "Striscia è entrata in possesso del libro più introvabile del momento, quello di Roberto Speranza. Perché guariremo è stato ritirato in fretta e furia dagli scaffali all'inizio della seconda ondata, ma noi siamo riusciti a trovarne una copia. E chi meglio del nostro ministro della Speranza Salute potrebbe leggerne alcuni illuminanti passaggi?". Un brutale sfottò contro il titolare del dicastero della Salute.

Striscia, ecco il libro di Speranza: il video

